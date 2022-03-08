Usulsüz engelli raporu sağlayan 91 kişi gözaltına alındı

Usulsüz olarak engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu sağlayan, aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlendiğini belirledi.

Bugün, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun’da operasyon düzenlendi.

91 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonla, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik- istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi gözaltına alındı.

TABANCA VE AJANDALAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.