Üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığını ve 5 aylık hamileyken bebeğinin aldırıldığını söyleyen Meryem'in ailesi, iddiaları yalanladı.

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılıp yardım isteyen Meryem, eşleri ve ailesiyle yüzleşti.

Programa ilk katıldığında yaptığı 3 evliliğin şiddetle sonuçlandığını söyleyen Meryem, son çocuğunun kendisinden olmadığını iddia eden eşini ikna etmek için DNA testi istedi.

Programın ilerleyen bölümlerinde üvey babasının da kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Meryem, canlı yayında ailesiyle yüzleşti.

ÜVEY BABASINDAN HAMİLE KALDIĞINI SÖYLEDİ

Meryem'in programa katılan annesi, üvey babası ve kız kardeşi, iddiaların yalan olduğunu belirtti. Meryem ise üvey babasından hamile kalmasının ardından 5 aylık bebeğinin aldırıldığını savundu.

AİLE İDDİALARI YALANLADI

Daha önce her şiddet gördüğünde ailesinin evine döndüğü belirtilen Meryem, gidecek başka hiçbir yeri olmadığını savunurken, Didem Arslan Yılmaz da iddiaların gerçek olması halinde Meryem'in aile evine gitmiş olmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Üvey babasının tecavüz ettiğini söyleyen Meryem, ailesiyle yüzleşti VİDEO



"KAPIYI KİLİTLEYİP GİDİYORDU"

Gözyaşlarıyla kendisini savunmaya çalışan Meryem, canlı yayında ağlayarak, "Senin yüzünden gittim evlenmeye, senden kaçtım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana iftira atmadım. Bunu yaşayan benim, ben bilirim. Sen ne biliyorsun Tuğçe? Ben size bana yardım etmediniz demiyorum. Bana haberim olmadan görücü getirdiler. Kapıyı kilitleyip gidiyordu. Ben şikayetçi olamadım." dedi.