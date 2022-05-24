Uyku problemleri yaşayanlar için öneriler

Fiziksel ve psikolojik nedenlerle uykusuzluk yaşanabileceğini belirten Ensonhaber Sağlık Yazarı Dr. Kartal, günümüzdeki uykusuzluk nedenlerini ve nitelikli bir uyku için yapılması gerekenleri anlattı.

Uyku düzeni, hem sağlımıza hem gündelik hayatımıza etkilerinden dolayı oldukça önemlidir.

Vücudumuzda uykudan sorumlu hormon olan melatoninin düzenli salgılanması ise dış ortam ile büyük ölçüde bağlantılıdır.

Karanlık ve sesten uzak ortam sağlıklı bir uykunun anahtarıyken, günümüzde oldukça yaygın kullanılan televizyon, cep telefonu gibi araçların etkisi ile uykusuzluk problemi gün geçtikçe artmaktadır.

Bu kapsamda, uykusuzluğun nedenleri ve alınacak önlemleri değerlendiren Ensonhaber.com Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal, açıklamalarda bulundu.

Dr. Kartal, yetişkin bir insanın günde 6-8 saat uykuya ihtiyacı olduğunu ve 6 saatten az uyumanın uykusuzluk olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

Az uyuyanlarda kalp ve kronik hastalık görülme riskinin de arttığını belirten Dr. Kartal, uykunun kalitesinin de etkili olduğunu vurguladı.

"Fiziksel durumlardan en önemlisi ağır ve ağrı ile giden hastalıklar"

Uykusuzluk nedenlerinin fiziksel ve psikolojik olarak 2’ye ayrıldığını belirten Dr. Kartal, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Fiziksel durumlardan en önemlisi ağır ve ağrı ile giden hastalıklar. Kas eklem hastalıkları ile mücadele eden kişilerde uykusuzluk sıklıkla görülmektedir. Tiroit, kalp hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi solunumun düzenli olmadığı durumlarda uykusuzluk görülmektedir. Uyku apnesinde solunumun aralıklarla durması durumunda, huzur bacak sendromunda uykuya dalmada ve sürdürmede zorluklarla karşılaşılmaktadır.”





Uykusuzluğun psikolojik nedenleri

Dr. Kartal, psikolojik nedenlere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Psikolojik nedenlerin başında ise depresyon ve anksiyete gelmektedir. Özellikle depresyonda uzun süren kronik uykusuzluk semptomları bulunur. Ayrıca öğrenilmiş uykusuzluk diye bir durum vardır. Örneğin, televizyon karşısında uyuruz. Fakat yatağa gittiğimizde uyuyamayacağımızı düşündüğümüzde gerçekten de uyuyamayız. Bu da öğrenilmiş bir uykusuzluk olarak karşımıza çıkar.”

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Kaliteli uyku için öneriler

Uyku süresi kadar kalitesinin ve hijyeninin de önemli olduğunu vurgulayan Dr. Kartal, kaliteli uykuya yönelik şu ipuçlarını verdi:

“Daha kaliteli uyumak için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Akşam 6’dan sonra çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durmalı. Alkol, uyku getirici gibi düşünülse de uzun sürede uyku bozukluklarına neden olur. Asla önerilmemektedir.

Oda sıcaklığı 20-21 derece olmalı ve karanlık olmalıdır. Melatonin hormonunun sağlıklı bir şekilde salgılanması, sirkadiyen ritimde sağlıklı bir uyku için belli bir saatten sonra özellikle ekran ışıklarından uzak durmamız gereklidir. Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya, dolu bir mide ile yatağa girmemeye özen göstermeliyiz.

Ertesi gün yapacağımız işleri düşünmek, uykusuzluğa neden olabilir. Bu durumda kalkmak, yazılı bir liste yapmak rahatlatıcı olabilir. İlk 20 dakika içinde uykuya dalamadıysak, kalkıp başka bir odaya geçmek, bir koltuğa uzanmak, biraz kitap okumak iyi gelebilir. Yine uykumuz gelmediyse yatak odamıza geri dönmeliyiz.

Günümüzde çok daha az uyuyoruz. 3 haftadan fazla süren ertesi gün yorgun düşüren uykusuzluk varsa doktora başvurmak gerekir. Uyku ilaçlarına başvurmadan önce, uykusuzluğun altında yatan nedenin araştırılması gerekir.”