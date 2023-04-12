Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya’nın yakalanmasına yönelik yeni detaylar Saklandığı villada yakalanan Ürfi Çetinkaya'nın izine, fizyoterapistin takip edilmesi sonrası ulaşıldığı öğrenildi. Çetinkaya'nın yine dışarı çıkmamak için evinin içine diş muayenehanesi yaptırdığı belirlendi. Fizyoterapistin de yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında olduğu kaydedildi.

DHA

Organize suç örgütü lideri ve uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, uyuşturucu ticareti yapmaktan girdiği cezaevinden 2012 yılında çıktı.

Çetinkaya hakkında, 2013 yılında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Interpol tarafından da aranan ve 10 yıldır firari olan Ürfi Çetinkaya, dün akşam Sarıyer'de kaldığı villaya yapılan baskınla gözaltına alındı.

En korunaklı villadaydı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yapılan operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre polis, Çetinkaya'nın Sarıyer Uskumruköy'de kaldığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, bölgedeki en korunaklı villanın Zekeriyaköy Manolya Sokak’ta olduğunu tespit etti.

Eve sürekli girip çıkan fizyoterapist

Bunun üzerine villayı izlemeye alan ekipler, bir kişinin sürekli eve girip çıktığını gördü.

Ekipler, eve girip çıkan kişinin kim olduğunu belirlemek için villaya giden yol güzergahı üzerinde uygulama noktası kurdu.

Uygulamada şüpheli kişinin aracı durduruldu ve kimliğine bakıldı.

İsim bilgileri alınan A.Ö.'nün, fizyoterapist olduğu tespit edildi.

Fiziki takip sonuç verdi

Belden aşağısı engelli olan Ürfi Çetinkaya'nın sağlık durumunu göz önünde bulunduran ekipler, Çetinkaya'nın fizik tedavi alabileceğini düşünerek söz konusu villayı bir süre daha izledi.

Uzun süren fiziki takiplerin ardından dün, villaya operasyon düzenlendi.

Çetinkaya burada gözaltına alındı.

Kendine özel diş muayenehanesi yaptırdı

Çetinkaya'nın, saklandığı evden dışarı çıkmamak için kendine özel bir diş muayenehanesi yaptırdığı görüldü.

Öte yandan Narkotik Daire Başkanlığı, ilk defa bu operasyonda Köpek Eğitim Akademisi'nde yetiştirilen teknoloji arama köpekleri Rio ve Atena’yı kullandı.

Tuvaletlerin duvarlarından telefon çıktı

Köpekler sayesinde evin tuvaletlerindeki duvarların arkasında gizlenen telefonlar bulundu.

Yakalanmamak için dijital materyal kullanmayan, hatta çevresindeki insanlara da kullandırmayan Çetinkaya'nın sakladığı bu telefonları, ihtiyaç durumunda ortaya çıkardığı daha sonra yine sakladığı öğrenildi.