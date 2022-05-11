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Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar

Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar

Ege'de tekne ile gemiler aracılığıyla tonlarca uyuşturucuların Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olan Mahsum Ay ile sevgilisi Sunay Epöz'ün, varlık içinde yaşadığı ortaya çıktı.