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    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar

    Ege'de tekne ile gemiler aracılığıyla tonlarca uyuşturucuların Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olan Mahsum Ay ile sevgilisi Sunay Epöz'ün, varlık içinde yaşadığı ortaya çıktı.
    • 11.05.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 14:10
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    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar

    Balıkesir polisi, 7 aylık takip sonucunda Ege bölgesinde uyuşturucu ticareti yönlendiren 'Ay Grubu' çetesini çökerterek İzmir'de grup lideri Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz'ü gözaltına almıştı.

    İkilinin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ederken, operasyonla ilgili yeni gelişmelere ulaşıldı.

    'Cinayetten' arama kararı var

    Göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, uyuşturucu bulundurma, örgüt kurma suçlarından 24 kaydı bulunan Ay’ın, ayrıca 2017 yılında Ayvalık ilçesi Alabar’da Tekin Kocabıçak’ın öldürülmesi nedeniyle arandığı öğrenildi.

    Sevgilisini ortağı yaptı

    Epöz’ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı ve hakkında örgütlü suçtan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ ViDEO

    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar #1

    Lüsk içinde yaşadılar

    DHA'nın haberine göre çiftin, İzmir’de lüks sitelerde yaşadığı belirlendi. Epöz’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Polisin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüte yönelik çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

    Uluslararası sevkiyatlar yapıldı

    Öte yandan şüpheliler, Ayvalık ilçesinde batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu tutuluyor.

    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar #2

    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar #3

    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar #4

    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar #5

    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar #6

    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar #7

    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ hakkında yeni detaylar #8


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