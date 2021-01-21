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    Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara'da yakalandı

    Çok sayıda suç kaydı bulunan uyuşturucu taciri, saklandığı evde operasyonla yakalandı. Polis, suçlunun yanındaki 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 08:15
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    Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara'da yakalandı

    Ankara’nın Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Tuzluçayır Şehit Erkan Serdar Sallar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, kasten adam yaralama suçundan 11, tehdit ve hakaret suçundan 8, yan kesicilik, resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan firari Emre G.'nin Mamak ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, General Zeki Doğan Mahallesi 489'uncu Sokak'ta bir evde kalan Emre G., düzenlenen operasyonla yakaladı.

    Kırıkkale İlamat ve İnfaz Bürosu'nca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranan Emre G.'nin kaldığı evde yapılan aramada silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara da yakalandı #1

    İKİ ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

    Emre G. ile birlikte evde bulunan Mustafa K. ve Ceyhan K. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara da yakalandı #2

    Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara da yakalandı #3

    Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara da yakalandı #4

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