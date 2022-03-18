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    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, tutuklandı

    Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in de olduğu 10 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 20:15
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 20:17
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    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, tutuklandı

    Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa’dan Edremit’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alarak Edremit girişinde yakalamıştı.

    Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirmişti. Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı.

    RECEP SERT İLE BERABER 10 KİŞİ TUTUKLANDI

    İçlerinde yüz ve çene nakli olan Recep Sert’in de bulunduğu 10 şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti’ suçlarından sabah adliyeye sevk edildi.

    Recep sert ve beraberinde adliyeye sevk edilen 10 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, tutuklandı #1

    "BEN YAPMADIM" DEMİŞTİ

    Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz." diyerek seslenmişti.

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, tutuklandı #2

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, tutuklandı #3

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, tutuklandı #4

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert, tutuklandı #5


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