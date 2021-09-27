Uyuşturucuları çikolata ve çay kutularına gizlediler

Valiz tabanına, çikolata ve çay kutularına gizlenmiş 46,5 kilogram uyuşturucu ve 109 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 9 kişi gözaltına alandı. 7 şüpheli tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, havalimanına gelen yolcular ve şüpheli kargo gönderilerini yakın takibe aldı.

Ekipler, yapılan analizlerde farklı uçaklarla Türkiye'ye gelen üç yolcu ve iki kargo gönderisini riskli olarak değerlendirdi.

İKİ PAKETLE GELDİLER

Gerçekleşen ilk operasyonda, Güney Amerika'dan gelen iki yolcunun valizleri x-ray cihazı ve narkotik köpekleri tarafından arandı.

Yapılan aramalarda valiz tabanında bir bölme tespit eden ekipler, burada iki paket içerisinde toplam 8 kilo 130 gram uyuşturucu buldu.

11,5 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu maddeden alınan numunede, maddenin kokain olduğu tespit edildi.

Farklı tarihlerde tespit edilen 3 yolcu görünümlü kuryenin bagajlarında yapılan aramalarda ise toplam 11,5 kilogram kokain ele geçirildi.

'TAYVAN SAKIZI' ÇIKTI

Havalimanındaki diğer bir uyuşturucu operasyonunda ise Doğu Asya'dan gelen şüpheli bir yolcunun beraberindeki 4 valiz mercek altına alındı.

Önce x-ray cihazı daha sonra da dedektör köpeklerle kontrol edilen valizlerde, toplam 23 kilo 800 gram ağırlığında 'Tayvan sakızı' adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

UYUŞTURUCU YÜKLÜ KARGO GÖNDERİLERİ

Yolcu takibinin yanı sıra kargo gönderilerini de yakın takibe alan ekipler, gönderilerin paravan olarak kullanıldığını belirledi. Bunun üzerinde havalimanı kargo terminalindeki gönderiler arasında narkotik dedektör köpekle kontroller yapıldı.

Köpeğin aromalı çay ve içecekler bulunduğu beyan edilen gönderilere tepki vermesi üzerine açılarak kutuların içerisine gizlenmiş, toplam 109 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kargo terminalinde gerçekleştirilen son operasyonda ise Uzak Doğu'dan gönderilen bir gönderi, Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti.

Yapılan analiz sonucu riskli bulunan pakette toplam 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan analizde, uyuşturucunun bonzai ham maddesi olduğu saptandı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlara ele geçirilen uyuşturuculara ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ederken, şüphelilerden 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.