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- Üzerinden yarım kilo uyuşturucu çıktı, serbest bırakıldı
Üzerinden yarım kilo uyuşturucu çıktı, serbest bırakıldı
İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından 520 gram uyuşturucuyla yakalanan T.H.'nin mahkeme tarafından serbest bırakılması tartışmaların fitilini ateşledi.
- İHA
- 28.07.2020 - 11:33
- Güncelleme : 28.07.2020 - 11:33
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı’nda 40 yaşında olduğu belirlenen T.H. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi sattığı bilgisi alındı.
ÜZERİNDEN 520 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI
Gözaltına alınan T.H. isimli şahsın yapılan üst aramasında 520 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Üzerinden yarım kilo uyuşturucu çıktı, serbest bırakıldı VİDEO
MAHKEME SERBEST BIRAKTI
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.H., adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.