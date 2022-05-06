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    Uzun Göl yolunda tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

    Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
    • 06.05.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 10:32
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    Uzun Göl yolunda tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

    Türkiye'de kara kış bitmiyor...

    İlkbahar ayında adeta bugün kara kışın yaşandığı Bayburt’un yüksek kesimlerinde tipi ve soğuk hava etkisini artırdı.

    Bayburt'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Soğanlı Dağı, Kılıçkaya Yaylası'nda 2 doktor arkadaş mahsur kaldı. Hatice Betül Kahramantürk kontrolündeki araç, yoğun kar yağışının yaşandığı yaylada kara saplandı.

    Uzun Göl yolunda tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı VİDEO

    Navigasyon yanlış yola yönlendirdi

    Erzurum’dan Trabzon Uzungöl istikametine gitmek isteyen doktorlar, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucunda farklı yola saptı.

    AFAD kurtardı

    Kara saplanmış araç içerisinde yardım bekleyen arkadaşların yardımına Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığından jandarma ekipleri yetişti.

    AFAD ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik yoğun çabaları sonucunda saplandığı yerden çıkarılan araç, AFAD kontrolünde Bayburt şehir merkezine getirildi.

    Ekiplere teşekkür eden doktorlar, Trabzon'a hareket etmek için yola koyuldu.

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