Uzungöl'e, Orta Doğu'dan büyük ilgi

Kuveyt, Bahreyn ve İsrail’den charter uçuşlar ile turist kafileleri gelmeye başladı Orta Doğu’dan yoğun ilgi olduğunu belirten turizmciler, doluluğun yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl’de, yaz sezonu açıldı.

Doğal güzelliği ile meşhur olan bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Otel, pansiyon ve dağ evlerinde, rezervasyon yoğunluğu yaşandı.

DHA’nın haberine göre; kente bu yıl Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den charter seferlerle turist kafileleri de gelmeye başladı.

Uzungöl'de okulların yaz tatiline girmesi ile doluluğun yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

“Bizim beklentimiz Suudilerin gelmesi”

Turizmci Murat Akyüz, “Bayram süresinde yüzde 80 oranında bir müşteri potansiyelimiz oldu. Rezervasyonlarımız yapılmaya devam ediyor. Bizim beklentimiz Suudilerin gelmesi. Onların da izinleri çıksa yüzde 100'ün üzerine çıkacağız.

“Bölge genelinde büyük bir hareketlenme yaşayacağımızı düşünüyoruz”

Sadece Uzungöl’de değil bölge genelinde de büyük bir hareketlenme yaşayacağımızı düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın oraya gidip görüştükten sonra bütün umudumuz yeşermiş durumda. Oradaki eski misafirlerimiz de arıyorlar sürekli. Onlar da gelmek istiyorlar, umarım gelebilirler ve bizler de 2019 yılındaki o muhteşem turizm günlerimizi yeniden yaşarız.” ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu’nun da buraya yoğun bir ilgisi var”

İşletme sahibi Esin Çetintaş, sezondan umutlu olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Sezon geç başladı. Havalar uzun zamandır kötü gidiyordu ama şu anda Uzungöl’e olan ilgi gayet iyi. İleri dönük bakıldığı zaman önümüzdeki ayların çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Hem rezervasyonlarımız hem de gelen talepler bunu gösteriyor. Burası zaten doğa harikası bir yer. Orta Doğu’nun da buraya yoğun bir ilgisi var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi misafirlerimizi de ağırlayarak çok muhteşem bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık.”





“Harika bir yer”

Uzungöl’ü gezmeye gelen Kerim Akıncı, “İlk defa geliyorum. Çok uzun süredir de merak ediyordum. İstanbul’dan geldik. Uzungöl’den çok etkilendim. Harika bir yer. Avustralya’da gölü ile ünlü bir yere gitmiştim burası oradan bile daha güzel.” diye konuştu.

Fadime Kalya ise, “İlk defa Uzungöl’ü ziyaret ediyorum. Burası harika bir yer. Doğanın biraz daha korunması taraftarıyım.” dedi.