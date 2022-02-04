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    Uzunköprü'deki Adalet Anıtı kundaklandı

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 05:17
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 05:32
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    Uzunköprü'deki Adalet Anıtı kundaklandı

    Uzunköprü Adalet Meydanı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, meydanda bulunan Adalet Anıtı'nı ateşe verip kaçtı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken heykelde hasar meydana geldi. Polis, heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    BELEDİYE BAŞKANI BECAN: "ADALET YAKILARAK YOK EDİLEMEZ"

    Yakılan heykelin yanına gelen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, heykelin yandığı anlardaki görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşıp, "Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı. Olay yerindeyim, Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtılır, yakılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil" notunu paylaştı.

    Anıtta incelemelerde bulunan Becan, provokasyonlara gelmeyeceklerini kaydetti.

    Uzunköprü'deki Adalet Anıtı kundaklandı - VİDEO

    Uzunköprü deki Adalet Anıtı kundaklandı #1

    Uzunköprü deki Adalet Anıtı kundaklandı #2

    Uzunköprü deki Adalet Anıtı kundaklandı #3

    Uzunköprü deki Adalet Anıtı kundaklandı #4

    Uzunköprü deki Adalet Anıtı kundaklandı #5

    Uzunköprü deki Adalet Anıtı kundaklandı #6

    Uzunköprü deki Adalet Anıtı kundaklandı #7

    Uzunköprü deki Adalet Anıtı kundaklandı #8

    Uzunköprü deki Adalet Anıtı kundaklandı #9


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