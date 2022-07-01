Vahit Kirişci'den çiftçilere müjde

Tarım desteğiyle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "740 milyon 818 bin 713 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.