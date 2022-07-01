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    Vahit Kirişci'den çiftçilere müjde

    Tarım desteğiyle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "740 milyon 818 bin 713 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
    • 01.07.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 14:29
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    Vahit Kirişci'den çiftçilere müjde

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere verilen tarım yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vahit Kirişci, 740 milyon liradan fazla destek ödemesini çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

    Bakan Kirişci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    Destekler çiftçilerin hesaplarına yatıyor

    "740 milyon 818 bin 713 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

    Vahit Kirişci den çiftçilere müjde #1

    Vahit Kirişci den çiftçilere müjde #2

    Vahit Kirişci den çiftçilere müjde #3


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