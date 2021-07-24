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Vali Ali Yerlikaya’dan Ayasofya Camii paylaşımı
- İHA
- 24.07.2021 - 13:53
- Güncelleme : 24.07.2021 - 14:11
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıllık aranın ardından yeniden ibadete açılmasının üzerinden 1 sene geçti.
24 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen tarihi olayın yıl dönümünde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
“LA İLAHE İLLALLAH YAZILI MAHYA HALA ŞEHRİMİZİ AYDINLATIYOR.”
Paylaşımdan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’inin görüntülerinden oluşan bir videoya yer veren Vali Yerlikaya, şu ifadeleri not düştü:
"Geçen yıl 24 Temmuz’da İstanbul’umuzda bambaşka bir bayram sevinci yaşanmış; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmıştı. Minarelerindeki ‘La ilahe illallah’ yazılı mahya hala şehrimizi aydınlatıyor.”
Vali Ali Yerlikaya’dan Ayasofya Camii paylaşımı ViDEO
Vali Yerlikaya’nın paylaştığı videoda, cami içinde ibadet eden binlerce Müslümanın görüntülerine yer verildi.
Caminin havadan çekilen görüntüleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinden görüntülerinin yanı sıra ‘La İlahe İllallah’ mahyasının ışıklandırıldığı anlar yer aldı.