Vali Yardımcısı Tolga Polat, miras için ailesine kıydı

Adana’da Hatay Vali Yardımcısı Polat'ın annesi ve kardeşini silahla vurarak öldürmesi olayının yaklaşık 20 milyon lira değerindeki miras tartışmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat’ın, Adana’da yaşayan ailesinin evine gelerek anne İkbal ve kardeşi Altuğ Polat’ı öldürmesinin ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre, avukat kardeş Altuğ ve anne İkbal Polat arsa, ev ve bankada bulunan paralarla birlikte ortalama 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşılması için bir araya geldi.

“MALLARI BENİM ÜZERİME YAP”

Vali Yardımcısı Polat, daha önce iddiaya göre kardeşi Altuğ'a, “Sen bekarsın, ben evliyim. Bu malları benim üzerime yapalım.” dedi.

ÖNCE ANNESİNİ SONRA KAÇMAYA ÇALIŞAN KARDEŞİNİ VURDU

Dün de bu konuları konuşmak üzere ailesinin evinde bulunan Tolga Polat, çıkan tartışma sonucu önce annesi İkbal Polat’ı ardından evden kaçmaya çalışan kardeşi Altuğ Polat’ı silahla vurdu.

BABA ŞEREF POLAT’IN RAPORU ÇIKTI

Öte yandan, anne ve oğlunun babaları Şeref Polat hakkında ‘akli dengesinin yerinde olmadığına’ dair rapor aldıkları da öğrenildi.