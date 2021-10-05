Vampir yarasalar Mersinli muhtarın kabusu oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesine dadanan vampir yarasalar, ev sahiplerine korku dolu anlar yaşatıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde son günlerde gündem vampir yarasalar...

İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde Muhtar İmadettin Söyleme’nin evini etrafını mesken tutan tutan onlarca yarasa nedeniyle ev halkı sıkıntılı günler yaşıyor.

Mahalle Muhtarı İmadettin Söyleme, ailesinin görmek istemediği vampir yarasaları yaz kış demeden onlarca yarasayı bir türlü evinden uzaklaştıramadığını söyledi.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Muhtar Söyleme, konuyla ilgili “Ailem bu yarasalar nedeniyle tedirgin oluyor. Yine bugün bir tanesini daha yakaladım. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerini arayarak teslim ettim. Ancak bunlardan daha çok var ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.