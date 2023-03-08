Van-Bahçesaray yolunda çığ tehlikesi: 40 gün sonra açılıyor Çığ riski nedeniyle 40 gündür kapalı tutulan Van-Bahçesaray yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışmalara başladı.

Türkiye'nin doğusu kara kışa teslim.

Doğu illerinde kar yağışı, özellikle merkeze uzak yerleşimlere ulaşımı kapattı.

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

40 gün sonra çalışma başladı

Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, yaklaşık 40 gündür kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Havaların ısınmasıyla ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açtı.

Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürdürdüğü yolun kapalı kalan 1 kilometrelik bölümünün kısa sürede açılmasıyla ulaşımın yeniden sağlanacağı belirtildi.