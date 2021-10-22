Van depreminde eşini ve üç çocuğunu kaybetti

Van depreminde eşini ve üç çocuğunu kaybetti

Van depreminde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Murat Yürük, "Vatandaşlara burada sesleniyorum; kerpiçli evlerde kalmayın. Kerpiçli evler deprem anında iki saniye içinde yok oluyor" ifadelerini kullandı.

Van'da 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 10 yıl geçti ancak kaybedilenlerin acısı tazeliğini koruyor.

604 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı depremde, Tuşba ilçesine bağlı Dağönü Mahallesi'nde 12'si çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.

Bu mahallede yaşayan eşi ve üç çocuğunu depremde kaybeden Murat Yörük, 16 yaşındaki kızı Esmanur ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Yörük arada geçen zamana rağmen sevdiklerinin acısını unutmazken, depremin yıl dönümünde eşi ve çocuklarının kabri başına giderek dua etti.

"BUNLAR UNUTULACAK ACILAR DEĞİL"

Murat Yürük, depremin yaşandığı gün kızıyla birlikte bahçede çalışırken eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu evlerinin bir anda yıkıldığını belirtti.



Eşi ve çocuklarının enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini anlatan Yürük, “Mahallemiz dakikalar içinde haritadan silindi. Aradan 10 geçti ama acılarımız dün gibi halen taptazedir. Bunlar unutulacak acılar değil. Bunu gerçekten yaşayanlar anlar.

Depremin ardından enkazlar kaldırılarak yeni evler yapıldı. Şu anki evlerimiz sağlamdır. Ben gün içinde çalışıyorum, işe gidip geliyorum. Kızım ise okul okuyor. Kendisi lise ikinci sınıfta, birlikte yaşayıp gidiyoruz” diye konuştu.





"KERPİÇ EVLER İKİ SANİYEDE YOK OLUYOR"

Van’da son zamanlarda meydana gelen artçı depremlerin kendilerini korkuttuğunu belirten Yürük, “Son zamanlarda artçı depremler oluyor. Bu durumdan korkuyoruz. Ev sallanır sallanmaz dışarı çıkıyoruz ve eve girmeye korkuyoruz. Evlerimiz sağlam ama yine de korkuyoruz.

Vatandaşlara burada sesleniyorum, kerpiçli evlerde kalmayın. Kerpiçli evler deprem anında iki saniye içinde yok oluyor. Ben bunu gördüm. Gerçekten yaşadım, tavsiyem odur ki evleri sağlam yapsınlar. 5 kuruştan kaçmasınlar. Sonra can kayıpları artıyor, biz bunu yaşadık ve gördük” şeklinde konuştu.



