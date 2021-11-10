Van Gölü kıyısından, 40 ton çöp toplandı

İpekyolu Belediyesi ekipleri, Van Gölü kıyısında suların çekildiği bölgelerden topladıkları 40 ton çöpü geri dönüşüme kazandırdı.

Van’da İpekyolu Belediyesi, Van Gölü'nde meydana gelen çekilmeler sonucu ortaya çıkan atıkların toplanması için çalışma başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, göl kıyısında suların çekildiği bölgede yaklaşık 40 ton çöp topladı.

Toplanan çöpler, geri dönüşüme kazandırıldı.

“GÖLÜMÜZ MAVİ KALSIN”

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bu tarz çalışmalarının vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya yönelik olduğunu ve asıl temizliğin kirletmemek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler atıklarımızı denize, sahile atarak sadece birtakım kirlenmelere sebep olmuyor, doğamızı da yok ediyoruz. Bu atıkların çoğu doğaya karışıyor, yok olması uzun seneler alarak canlılarımıza da zarar veriyor. Gelin hep birlikte doğayı, denizi havayı kirletmeden temiz bir çevrede yaşayalım. Van'ımız kirlenmesin, gölümüz mavi kalsın.”