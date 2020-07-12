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    Van Gölü'nde 2 ceset daha bulundu

    Van Gölü'ne açılarak batan teknede kaybolan 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
    • AA
    • 12.07.2020 - 13:29
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    Van Gölü'nde 2 ceset daha bulundu

    Van'ın Gevaş ilçesindeki Altınsaç Mahallesi'nden göle açılarak haber alınamayan teknede kaybolan kişilerin arama çalışmaları devam ediyor.

    Çarpanak Adası açıklarında jandarma, jandarma iç güvenlik timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.

    CESET SAYISI 21'E YÜKSELDİ

    Bölgede yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 2 kişinin daha cesedi bulundu.

    Böylece ulaşılan ceset sayısı 21'e yükseldi.

    OLAY

    Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

    Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

    Van Gölü'nde 2 ceset daha bulundu #1

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