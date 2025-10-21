Van Gölü’nde güvenliğin sessiz kahramanları: Kurbağa Adamlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ekipleri ve dalgıç timi, Türkiye’nin en büyük iç suyu olan Van Gölü’nde güvenliği sağlamak için aralıksız görev yapıyor. “Kurbağa adamlar” olarak bilinen ekipler, su altında ve kıyı hattında yürüttükleri çalışmalarla hem güvenliği sağlıyor hem de eğitim dalışlarıyla her an göreve hazır kalıyor.

BEŞ İLDE GÖREV BAŞINDALAR

Tatvan merkezli dalgıç ekibi, Bitlis’in yanı sıra Siirt, Şırnak, Muş ve Batman illerinde de görev yapıyor. Ekipler; boğulma vakalarında cansız beden çıkarma, suç aletlerinin su altından bulunması, doğal afetlerde kurtarma çalışmaları ve devlet büyüklerinin korunması sırasında köprü, menfez ve gemi altlarında arama faaliyetleri yürütüyor.

YERLİ ÜRETİM BOTLARLA GÖREVDE

Savunma Sanayii Başkanlığı projesi kapsamında üretilen yerli kontrol botlarını kullanan deniz polisi, Van Gölü’nün farklı bölgelerinde devriyeler düzenliyor. Tatvan ve Ahlat sahil hattında yapılan denetimlerde, göl üzerinden yasa dışı malzeme taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TARİHİ RUS ŞİLEBİNE DALIŞ

Görevlerinin yanı sıra eğitimlerini de sürdüren kurbağa adamlar, son olarak Van Gölü’nün Reşadiye köyü yakınlarında 1958 yılında battığı düşünülen “Akdamar” isimli Rus yapımı tekneye eğitim dalışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 metre derinlikte ve 40 metre uzunluğundaki batığa ulaşan ekip, dalış sırasında Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"5 İLDEN SORUMLUYUZ, HER AN GÖREVE HAZIRIZ"

Şube Müdürü Başkomiser Agah Aydın, ekiplerinin çok yönlü görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

Bitlis, Siirt, Şırnak, Muş ve Batman illerinden sorumluyuz. Kurbağa adamlar olarak boğulma olaylarında, doğal afetlerde ve adli vakalarda aktif görev alıyoruz. Su altında suç aletlerinin bulunması, köprü ve gemi altlarında güvenlik taraması yapmak da görevlerimiz arasında.

Aydın, zorlu görev koşullarına hazırlık amacıyla düzenli olarak spor ve eğitim faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, “Van Gölü’nde yaptığımız eğitim dalışlarında ayrıca inci kefali popülasyonunu korumak için su altında tespit ettiğimiz yasak ağları temizliyoruz.” dedi.