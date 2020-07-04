Van Gölü'nde kaybolan tekne aranırken 1 ölü daha bulundu

27 Haziran'da kaybolan teknenin arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine rastlandı.

Van''ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılarak bir daha haber alınamayan teknenin arama çalışmaları sürüyor.

Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarında 2 kilometrelik alana yoğunluk veriliyor.

7 CESET BULUNMUŞTU

Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin daha yatay Sonar ve ROW cihazlarıyla çalışmalara dahil olduğu arama çalışmalarında, şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedilmişti.

BUGÜN 1 CESET DAHA BULUNDU

Bugün gerçekleştirilen aramalarda ise 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.