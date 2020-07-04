Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Van Gölü'nde kaybolan tekne aranırken 1 ölü daha bulundu

    27 Haziran'da kaybolan teknenin arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine rastlandı.
    • AA
    • 04.07.2020 - 16:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Van Gölü'nde kaybolan tekne aranırken 1 ölü daha bulundu #1

    Van''ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılarak bir daha haber alınamayan teknenin arama çalışmaları sürüyor.

    Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarında 2 kilometrelik alana yoğunluk veriliyor.

    7 CESET BULUNMUŞTU

    Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin daha yatay Sonar ve ROW cihazlarıyla çalışmalara dahil olduğu arama çalışmalarında, şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedilmişti.

    BUGÜN 1 CESET DAHA BULUNDU

    Bugün gerçekleştirilen aramalarda ise 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

    Van Gölü'nde kaybolan tekne aranırken 1 ölü daha bulundu #2

    Görüş Bildir