Van Gölü'nde kayıp cesetlerin arama çalışmaları sürüyor

Gölde kaybolan teknenin yerinin tespit edilmesinin ardından bölgedeki kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin arama çalışmalarına yediden başlandı.

Göle açılarak bir daha haber alınamayan teknenin Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden yola çıkılarak başlatılan çalışmaları sürdürülüyor.

Teknenin içindeki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar, sabah saatlerinde tekrar başlatıldı.

TEKNENİN BULUNDUĞU BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI

Bölgeye gelen Jandarma İç Güvenlik Timleri, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi, 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu bölgeye hareket etti.