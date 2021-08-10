Van Gölü’nde, odaları ve penceresi olan su altı mağarası keşfedildi

Van Gölü’nde, odaları ve penceresi olan su altı mağarası keşfedildi

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, Van Gölü’nde girişi, penceresi ve farklı odaları olan su altı mağarası keşfetti.

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde, daha önce 23 metreye kadar uzanan boyları ile dünyanın en büyük mikrobiyalitleri ile Ruslara ait olduğu tahmin edilen batık tekneler, bazı tarihi kalıntılar bulunmuştu.

3 bin 755 kilometrekarelik alana sahip gölün, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nin yaklaşık 3 kilometre güneybatısında bulunan kayalık alanında, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin tarafından içinde girişi, penceresi ve farklı odaları olan su altı mağarası keşfedildi.

Van Gölü’nde, odaları ve penceresi olan su altı mağarası keşfedildi VİDEO



“KÜÇÜK BİR PENCERESİNİN BULUNDUĞUNU FARK ETTİM”

Tekin, keşfe ilişkin yaptığı açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Dalış yapmak için bulunduğumuz yer Van ili Erciş ilçesinde suya girdik. Su içeresinde arkamda gördüğünüz oluşumun içerisinde bir mağaranın olduğunu keşfettik. İçerisine girdiğimde mağaranın farklı odalarının olduğunu aynı zamanda küçük bir penceresinin bulunduğunu keşfettim.





“MAPSIMI ÇIKARIP ORADA AYRIYETEN NEFES ALDIM”

Daha sonra yükseldikten sonra mağara içerisinde oksijenin bulunduğu görünce mapsımı ağzımdan çıkarıp orada ayrıyeten nefes aldım. Gizemli bir yerde bulunan Van denizinin bölge halkının tabiriyle gerçekten daha gizemli yerlerin bulunduğunu keşfedilerek bulunabileceğini kendim taaccüp ettim. Tüm dalışa gönül vermiş arkadaşları Van'a dalış yapmaya bekliyorum.”