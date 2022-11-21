Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler, suların çekilmesi ile zarar görmeyecek

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan mikrobiyalitlerin zarar göreceği endişesi hakkında konuşan Dr. Akkuş, böyle bir varsayımın bilimsel gerçekliğe aykırı olduğunu söyledi.

Van Gölü, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine yani dikitlerine ev sahipliği yapıyor…

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su seviyesinde azalma, su altındaki mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Karaya çıkan mikrobiyalitlerin zarar görmesi, mikrobiyalitlerin zarar göreceği endişesini beraberinde getirdi.

Van Gölü ‘su altı peribacaları’ üzerinde çalışma yapan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da karaya çıkmış mikrobiyalitlere bakarak ‘Van Gölü mikrobiyalitleri yok oluyor’ demenin kesinlikle yanlış olduğunu ileri sürdü.

"Mikrobiyalitler yok olacak demek bilimsel temelden uzaktır”

İHA haberine göre; Akkuş, Van Gölü’ndeki çekilmeden dolayı bazı mikrobiyalitlerin karaya çıktığını belirtti. Mikrobiyalitlerin özellikle Van Gölü’nün kuzeyinde karaya çıktığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Van Gölü’nün kuzeyi daha sığ bir alandır. Bu sebepten dolayı en küçük çekilmede kilometrekarelik alan ortaya çıkıyor. Çekilmeyle beraber mikrobiyalitlerin de gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Bugün Van Gölü’nün kıyılarına gidildiğinde irili ufaklı birçok mikrobiyalitin karada olduğunu görüyoruz. Peki, bu durumda Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler zarar görüp yok mu olacak? Sorusu akıllara geliyor. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Gölün çekilmesiyle beraber Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler yok olacak demek bilimsel temelden uzaktır. Çünkü Van Gölü’nün tarihi hep yükselmeler ve alçalmalarla doludur.” dedi.

“Göl tabanında yeni oluşan binlerce mikrobiyalit var”

Van Gölü’nün yüzey rakımından yaklaşık 150 metresinde de mikrobiyalitlerin görüldüğünü dile getiren Akkuş, “Binlerce yıl önce onlar da suyun altındaydı. Fakat bugün karaya çıkmışlar. Karaya çıkan mikrobiyalitler bikarbonatça zengin oldukları için yumuşak bir dokuya sahiptir. Rüzgarla ve dokunmayla bunlar kırılıp zarar görüyorlar. Fakat Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler için, karaya çıkmış mikrobiyalitlere bakarak ‘Van Gölü mikrobiyalitleri yok oluyor’ demek kesinlikle yanlıştır. Göl tekrar yükseldiği zaman oradaki mikrobiyalitler belki yükselmeye devam edecek. Van Gölü’nün tabanından yeni yeni oluşan binlerce mikrobiyalit var.” diye konuştu.

Van Gölü’nün kıyılarına gidilerek mikrobiyalitlere zarar vermeden ziyaret edilmesinin bir fırsat olduğunu ifade eden Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belki o mikrobiyalitler onlarca yıllık zaman dilimi içerisinde oluştular. Bu sebepten dolayı göl çekildikçe karada daha çok mikrobiyalit göreceğiz. Ancak mikrobiyalitler için herhangi bir tehlike söz konusu değildir.”

Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler, suların çekilmesi ile zarar görmeyecek VİDEO

