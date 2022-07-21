Haberler

3. Sayfa Haberleri

Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu

Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu

Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si kapıldıkları akıntı nedeniyle boğuldu, 1'i ise kayboldu. Ekipler kayıp çocuğu bulmak için arama başlattı.