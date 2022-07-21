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- Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu
Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si boğuldu
Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si kapıldıkları akıntı nedeniyle boğuldu, 1'i ise kayboldu. Ekipler kayıp çocuğu bulmak için arama başlattı.
- 21.07.2022 - 17:23
- Güncelleme : 21.07.2022 - 17:31
Van'ın Tuşba ilçesi Van Gölü'nde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için suya girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı.
Yardım istediler
Çocuklardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2'sinin cansız bedenine ulaştı.
AA'nın haberine göre ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.