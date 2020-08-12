Van Gölü'ne serinlemek için giren 16 yaşındaki genç öldü

Serinlemek için Van Gölü'ne giren 16 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

16 yaşındaki F.E., Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Yelkenli köyünde bulunan Van Gölü sahiline bugün 16:00 sıralarında serinlemek için geldi.

Yaz tatili için ailesiyle Ankara’dan Tatvan’a geldiği öğrenilen F.E. göle girdi.

BOĞULUNCA KIYIYA ÇIKARILDI

Bir süre gölde yüzen F.E., daha sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden ailesi ve çevredekilerin yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarılabilen F.E. için hemen sağlık ekibine haber verildi.

KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tatvan’daki özel bir hastaneye kaldırılan F.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

F.E.’nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken, cenaze otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.