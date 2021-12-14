Van merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu yapıldı

3 ilde tefecilik ve yağma suçlarına karışanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gözaltına alınan 15 kişiden 8 kişi tutuklandı.

Van’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 'nitelikli yağma', 'yağmaya teşebbüs', 'tefecilik', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçti.

Van merkez olmak üzere Mersin ve Mardin'de, 4 gün önce operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.