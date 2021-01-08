Eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne bağlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

3 İLDE OPERASYON

Van merkezli düzenlenen operayonda, Ankara ve İstanbul’da jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütü YPS (Sivil Savunma Birlikleri) hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; 8 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi.

Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı VİDEO

































