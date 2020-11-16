Van merkezli 3 ildeki PKK operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı

3 farklı ilde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, PKK'yı tamamen bitirmeye yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı’nca Van merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Van, İstanbul ve Muğla'da önceden belirlenen adreslere yapılan baskında, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Şüphelilerin, Van İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.





