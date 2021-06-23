Van merkezli iki ilde PKK/KCK operasyonu

Van merkezli iki ilde PKK/KCK operasyonu

PKK/KCK örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda Van, Malatya ve Şırnak’ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Van’da terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar neticesinde Van merkezli Şırnak ve Malatya’da 10 şahsa yönelik, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek suçlarından 23 Haziran 2021 tarihinde operasyon icra edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Van Valiliği tarafından yapılan açıklama ile 7 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

3 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.