Dolar
7.8969
-0.4588%
Euro
9.3048
0.0935%
Altın
1906.71
0.3816%
Borsa
1208.28
1.3037%
G. Altın
484.907
0.0612%
Bitcoin
91975.27
2.3187%
EXEN Coin
11.57
-1.94%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Van merkezli terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

    5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan haklarında arama kararı bulunan 6 şahıs gözaltına alındı.
    • AA
    • 19.10.2020 - 17:37
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 17:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Van merkezli terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    5 İLDE OPERASYON

    Bu kapsamda terör örgütünün sözde dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik Van, Diyarbakır, Aydın, İzmir ve Ağrı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Diyarbakır'da Ö.C., Van'da E.Ç. ve Y.Z., Aydın'da H.Y., İzmir'de M.K. ve Ağrı'da A.K, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçundan gözaltına alındı.

    Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

    Van merkezli terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir