Van merkezli terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan haklarında arama kararı bulunan 6 şahıs gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

5 İLDE OPERASYON

Bu kapsamda terör örgütünün sözde dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik Van, Diyarbakır, Aydın, İzmir ve Ağrı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır'da Ö.C., Van'da E.Ç. ve Y.Z., Aydın'da H.Y., İzmir'de M.K. ve Ağrı'da A.K, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.