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- Van merkezli terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Van merkezli terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan haklarında arama kararı bulunan 6 şahıs gözaltına alındı.
- AA
- 19.10.2020 - 17:37
- Güncelleme : 19.10.2020 - 17:37
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
5 İLDE OPERASYON
Bu kapsamda terör örgütünün sözde dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik Van, Diyarbakır, Aydın, İzmir ve Ağrı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Diyarbakır'da Ö.C., Van'da E.Ç. ve Y.Z., Aydın'da H.Y., İzmir'de M.K. ve Ağrı'da A.K, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.