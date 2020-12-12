Van polisi, 103 kilo eroin ele geçirdi

Polis ekiplerinin park halindeki bir araçta yaptığı arama sonucu 103 kilo 515 gram eroine el konuldu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince önceden tespit edilen bir otomobile yönelik operasyon düzenlendi.

103 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik arama köpeği "Şila"nın da katılımıyla araçta yapılan aramada, 200 paket halinde 103 kilo 515 gram eroin bulundu. Konuyla ilgili şüpheli şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olanları anmak için, ele geçirilen uyuşturucuyla "Tim 47" yazdı.