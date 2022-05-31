Van polisi 13 kaçak göçmen yakaladı

Tek katlı bir eve düzenlenen operasyon kapsamında 13 kaçak Afgan yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde tek katlı evde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi.

13 göçmen yakalandı

Baskın sonucu evde Afganistan uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın, 13 kaçak göçmen bulundu

2 organizatöre gözaltı

DHA'nın haberine göre organizatör olduğu tespit edilen İ.T ve S.S. de gözaltına alındı. Günlerce aç ve susuz kalan göçmenler emniyete götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.