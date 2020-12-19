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- Van polisi 30 kilo eroin ele geçirdi
Van polisi 30 kilo eroin ele geçirdi
- AA
- 19.12.2020 - 11:21
Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobilde yapılan aramada 60 paket halinde 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli A.Y.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
UYUŞTURUCU PAKETLERİYLE MESAJ VERDİLER
Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazdı.
Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.