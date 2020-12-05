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    Van polisi 47 kilo afyon sakızı ele geçirdi

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 47 kilo 944 gram afyon sakızı ile çok sayıda silah ele geçirilirken; olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.12.2020 - 11:10
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    Van polisi 47 kilo afyon sakızı ele geçirdi

    Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Bu çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Yolmaçayır Mahallesi'nde iki adrese baskın düzenledi.

    47 KİLO AFYON SAKIZI İLE KALAŞNİKOF SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Baskın sonucu A.Y. ve L.K.'ye ait 2 çuval içerisinde 48 parça halinde toplam 47 kilo 944 gram afyon sakızı değerlendiren uyuşturucu madde bulundu.

    A.Y.'nin ikamet aramasında; 2 adet AK-47 Kalaşnikof, 8 adet şarjör ve 306 adet fişek, 3 adet av tüfeği ve 57 fişek, 1 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 27 adet fişek ve 2 adet tabanca şarjörü de ele geçirildi.

    Van polisi 47 kilo afyon sakızı ele geçirdi #1

    ŞÜPHELİLERE GÖZALTI

    Elde edilen uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ile ilgili olarak 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.

    Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

    Van polisi 47 kilo afyon sakızı ele geçirdi #2

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