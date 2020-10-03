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- Van polisi kargo şubesinde 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirdi
Van polisi kargo şubesinde 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirdi
Narkotik polisi tarafından bir kargo şubesine düzenlenen operasyonda likit eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
- İHA
- 03.10.2020 - 10:01
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte detaylı arama yapıldı.
95 KİLO LİKİT EROİN MADDESİ
Aramada; 4 adet çuval içerisinde bulunan 4 adet tenekede toplam 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan E.A., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Van’da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi