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Van polisi kargo şubesinde 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirdi

Van polisi kargo şubesinde 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirdi

Narkotik polisi tarafından bir kargo şubesine düzenlenen operasyonda likit eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.