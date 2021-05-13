Van sokaklarında sessizlik hakim

Van'da, tam kapanma kapsamında Ramazan Bayramı'nda da sessizlik sürüyor.

Kentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sokaklar boş kalırken, vatandaşlar bayarmı evde geçiriyor.

SOKAKLAR SAKİN

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni koronavirüs tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da Ramazan ayında başlatılan tam kapanma süreci devam ediyor. Koronavirüs salgınındaki vaka artışı dolayısıyla ülkede geçerli olan tam kapanma sürecinde sona gelindi.





DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ramazan Bayramında da devam eden kısıtlama, Van’daki cadde ve sokakları sessizliğe bürüdü. Kentin en işlek caddelerinde sadece kısıtlamadan muaf olan belediye personelleri görüldü. Polis ekipleri ise birçok noktada denetimlerini sürdürüyor.



