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    Van sokaklarında sessizlik hakim

    Van'da, tam kapanma kapsamında Ramazan Bayramı'nda da sessizlik sürüyor.
    • İHA
    • 13.05.2021 - 12:02
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    Van sokaklarında sessizlik hakim

    Kentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sokaklar boş kalırken, vatandaşlar bayarmı evde geçiriyor.

    SOKAKLAR SAKİN

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni koronavirüs tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da Ramazan ayında başlatılan tam kapanma süreci devam ediyor. Koronavirüs salgınındaki vaka artışı dolayısıyla ülkede geçerli olan tam kapanma sürecinde sona gelindi.

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    DENETİMLER DEVAM EDİYOR

    Ramazan Bayramında da devam eden kısıtlama, Van’daki cadde ve sokakları sessizliğe bürüdü. Kentin en işlek caddelerinde sadece kısıtlamadan muaf olan belediye personelleri görüldü. Polis ekipleri ise birçok noktada denetimlerini sürdürüyor.

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