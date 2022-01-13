Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşıma yönelik açıklama yapan Van Valiliği, görüntülerin İran topraklarında çekildiğini belirtti.

Van Valiliği’nden, kaçak göçmenlerin tek sıra halinde yürüdüğü görüntülere yönelik açıklama geldi.

Sosyal medyada çokça paylaşılıp kullanıcıların tepkisini toplayan görüntülere ilişkin açıklama yapan Valilik, olayın Van sınırları içinde olmadığını, İran toprakları içinde çekildiğini belirtti.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Van üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşım ile ilgili olarak; yapılan araştırmalarda bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup; görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir.”

Van Valiliği'nden, karda yürüyen kaçak göçmen görüntülerine ilişkin açıklama VİDEO





“OCAK AYINDA 1.137 DÜZENSİZ GÖÇMEN ENGELLENMİŞTİR”

Açıklamanın devamında, ocak ayında engellenen kaçak göçmenlerle ilgili de bilgi verilerek şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik birimlerimizce ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan toplam 1.137 düzensiz göçmen engellenmiştir. Ayrıca ocak ayı içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 44 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, gerek sınır hattında gerekse ilimiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz tam bir eşgüdüm ve kararlılıkla devam etmektedir."