Van ve Hakkari'deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Van ve Hakkari'deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalanırken, 5 kişinin arama çalışmaları da devam ediyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve '6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

7 GÖZALTI

Van ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı baskınlarda, 7 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

5 KİŞİ ARANIYOR

Aranan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

















