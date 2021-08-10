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    Van ve Hakkari'deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

    Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalanırken, 5 kişinin arama çalışmaları da devam ediyor.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:26
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    Van ve Hakkari'deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

    Ekipler, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve '6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

    7 GÖZALTI

    Van ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı baskınlarda, 7 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    5 KİŞİ ARANIYOR

    Aranan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Van ve Hakkari deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı #1

    Van ve Hakkari deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı #2

    Van ve Hakkari deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı #3

    Van ve Hakkari deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı #4

    Van ve Hakkari deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı #5

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