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- Van ve Hakkari'deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı
Van ve Hakkari'deki terör operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalanırken, 5 kişinin arama çalışmaları da devam ediyor.
- DHA
- 10.08.2021 - 15:09
- Güncelleme : 10.08.2021 - 15:26
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve '6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
7 GÖZALTI
Van ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı baskınlarda, 7 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
5 KİŞİ ARANIYOR
Aranan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.