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Van-Yüksekova karayolunda heyelan
Van-Yüksekova karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
- İHA
- 14.05.2021 - 21:38
Akşam saatlerinde yoğun yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanla birlikte dağlardan inen topraklar Van-Yüksekova karayolunu kapattı.
Bölgede bulunan çok sayı araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri harekete geçerek çalışmalarına başladı.
1 SAATİN ARDINDAN YOL TRAFİĞE AÇILDI
Ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.
Sürücüler, yolun açılmasında yoğun çaba sarf eden ekiplere teşekkür etti.