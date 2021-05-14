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    Van-Yüksekova karayolunda heyelan

    Van-Yüksekova karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 21:38
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    Van-Yüksekova karayolunda heyelan

    Akşam saatlerinde yoğun yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanla birlikte dağlardan inen topraklar Van-Yüksekova karayolunu kapattı.

    Bölgede bulunan çok sayı araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri harekete geçerek çalışmalarına başladı.

    1 SAATİN ARDINDAN YOL TRAFİĞE AÇILDI

    Ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

    Sürücüler, yolun açılmasında yoğun çaba sarf eden ekiplere teşekkür etti.

    Van-Yüksekova karayolunda heyelan #1

    Van-Yüksekova karayolunda heyelan #2

    Van-Yüksekova karayolunda heyelan #3

    Van-Yüksekova karayolunda heyelan #4

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