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- Van'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası tırdan 114 kaçak göçmen çıktı
Van'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası tırdan 114 kaçak göçmen çıktı
- DHA
- 03.03.2021 - 13:06
Van’ın Erçiş ilçesi Yıldırım Usta kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy'a (74), Van'dan Ağrı yönüne giden F.İ.'nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı tır çarptı.
Kazada ağır yaralanan Aksoy, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ebubekir Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
114 KAÇAK GÖÇMER TIRDA YAKALANDI
Kaza sonrası polis ekipleri, tırdan gelen sesler üzerine arama yaptı.
Üst tarafında yük bulunan tırın ikinci kat haline getirilen bölmesinde, balık istifi 114 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, polis ekiplerince tırın kapalı dorsesinden çıkarılıp, minibüslere bindirildi.
Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirtilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Tır sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı.