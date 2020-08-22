Van’da 1 milyon 560 bin 57 kök kenevir ele geçirildi

Van’da 1 milyon 560 bin 57 kök kenevir ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen kenevirin PKK/KCK terör örgütünün finansmanında kullanmak maksadıyla araziye ekildiği belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürürken, gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Ekipler, terör örgütünün finansmanında kullanmak amacıyla araziye ekilmiş kenevir olduğu bilgisine ulaştı.

1 MİLYON 560 BİN 57 KÖK KENEVİR

Bunun üzerine Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi kırsalında 20 Ağustos 2020 tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 milyon 560 bin 57 kök kenevir ele geçirildi.

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“OPERASYONLAR DEVAM EDECEK”

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” denildi.