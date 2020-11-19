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    Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap bulunduran 1 şüpheli gözaltında

    Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 11:44
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    Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap bulunduran 1 şüpheli gözaltında

    Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    EVDE ARAMA YAPILDI

    Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, cumhuriyet savcılığınca arama kararı bulunan H.D.'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

    EV SAHİBİ GÖZALTINDA

    Aramalarda, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, ev sahibi H.D. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

    Van da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap bulunduran 1 şüpheli gözaltında #1

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