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    Van’da 10 kişilik minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı

    Dur ihtarına uymayıp bir süre polis ekiplerinden kaçan 10 kişi kapasiteli minibüsten, 20 Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı.
    • 22.08.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 13:34
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    Van’da 10 kişilik minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı

    Van’da kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde devriye görevindeyken bir minibüsten şüphelendi.

    İHA’nın haberine göre; minibüs sürücüsünün polisin dur ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı.

    Minibüs sürücüsü gözaltına alındı

    Kovalamaca, ilçeye bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde son buldu. 10 kişi kapasitesi olan minibüste yapılan aramada, yurda yasadışı yollarla giriş yapan 20 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

    Olayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

    Van’da 10 kişilik minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı ViDEO

    Van’da 10 kişilik minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı #1

    Van’da 10 kişilik minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı #2

    Van’da 10 kişilik minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı #3


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