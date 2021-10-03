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Van’da, 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’da, 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi

Tuşba ve Başkale ilçelerinde, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetleri yürütenlere yönelik yapılan operasyonlarda, 108 kilo 222 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.