- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Van’da, 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van’da, 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi
Tuşba ve Başkale ilçelerinde, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetleri yürütenlere yönelik yapılan operasyonlarda, 108 kilo 222 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- AA
- 03.10.2021 - 12:26
- Güncelleme : 03.10.2021 - 12:47
Van’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor...
Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
91 KİLO 650 GRAM EROİN BULUNDU
Narkotik dedektör köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada, 180 paket halinde 91 kilo 650 gram eroin bulundu.
Van’da, 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi ViDEO
16 KİLO 572 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca, Başkale kırsalında bir çuvalda 22 paket halinde 16 kilo 572 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda, şüpheli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.