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    Van'da 11 kilo metemfetamin yakalandı

    Jandarma ekiplerinin metruk bir binaya düzenlediği operasyonda, 11 kilo metamfetamin ele geçirildi.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 10:49
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    Van'da 11 kilo metemfetamin yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları sürüyor.

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Bölekli Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.

    11 KİLO METAMFETAMİN

    Kullanılmayan metruk binada yapılan aramada, toprağa gömülü çuval içerisinde 10 paket halinde 11 kilo metamfetamin ele geçirildi. Polis, uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlattı.

    Van da 11 kilo metemfetamin yakalandı #1

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