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- Van'da 11 kilo metemfetamin yakalandı
Van'da 11 kilo metemfetamin yakalandı
Jandarma ekiplerinin metruk bir binaya düzenlediği operasyonda, 11 kilo metamfetamin ele geçirildi.
- DHA
- 31.05.2021 - 10:43
- Güncelleme : 31.05.2021 - 10:49
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları sürüyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Bölekli Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.
11 KİLO METAMFETAMİN
Kullanılmayan metruk binada yapılan aramada, toprağa gömülü çuval içerisinde 10 paket halinde 11 kilo metamfetamin ele geçirildi. Polis, uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlattı.