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- Van’da 15 kilo 370 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van’da 15 kilo 370 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan kamyonette zulalanmış vaziyette 15 kilo 370 gram metamfetamin maddesi bulunurken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
- İHA
- 30.09.2020 - 10:01
Van'ın Gürpınar ilçesinde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı kamyonet, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durduruldu.
15 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU
Narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın ön kaputunun içerisinde ön göğüs kısmının altına zulalanmış vaziyette 56 paket halinde toplam 15 kilo 370 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.B. ve yolcu M.B., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Van’da 15 kilo 370 gram uyuşturucu ele geçirildi