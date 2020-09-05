Yasa dışı yollarda Türkiye’ye giren kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, kaçakçılığı yapan şüpheli de gözaltına alındı.

Van Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde devriye görevini gerçekleştirdikleri sırada durumundan şüphelendikleri seyir halindeki minibüsü durdurarak, arama yaptı.

Yapılan aramada yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 24 Afganistan, 20 Pakistan, 7 Suriye, 2 Myanmar, 12 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 65 kaçak göçmen ile kaçakçılığı yapan M.G. isimli şüpheli yakalandı.

KAÇAK GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ’NE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan M.G., Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Van'da 17 kişilik minibüste 65 kaçak göçmen yakalandı İZLE

Yakalanan kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.