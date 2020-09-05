Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 65 göçmen, 17 kişilik bir minibüste yakalandı. Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Türkiye, yurda izinsiz giriş yapan göçmenlerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde şüphe uyandıran bir aracın ekipler tarafından durdurulması ile yurda kaçak giriş yapan 65 göçmen de ortaya çıktı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada durumundan şüphelendikleri seyir halindeki minibüsü durdurarak arama yaptı.

Van'da 17 kişilik minibüsten 65 kaçak göçmen çıktı VİDEO





1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan aramada 24 Afganistan, 20 Pakistan, 7 Suriye, 2 Myanmar, 12 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 65 yasadışı yollardan yurda giriş yapan düzensiz göçmen ilegöçmen kaçakçılığı yapan M.G. isimli şüpheli yakalandı.

İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLECEKLER

Gözaltına alınan M.G. isimli şüphelinin Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Yakalanan düzensiz göçmenlerin Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek" denildi.



